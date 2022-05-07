В Генштабе Вооруженных Сил отмечают, что данные по потерям врага уточняют. Причиной этого являются активные боевые действия, которые несколько усложняют подсчет.
Важно Подробности ракетного удара по Николаеву, потери врага на Юге: главное за 73 день войны
Статистика потерь оккупантов
По состоянию на 7 мая в войне против Украины потери россиян выглядят следующим образом:
- личного состава – около 25 100 человек;
- танков – 1 122 единицы;
- боевых бронированных машин – 2 713 единиц;
- артиллерийских систем – 509 единиц;
- средств противовоздушной обороны – 84 единицы;
- реактивные системы залпового огня – 172 единицы;
- самолетов – 199 единиц;
- вертолетов – 155 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 1 934 единицы;
- кораблей и катеров – 11 единиц;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 341 единица;
- специальной техники – 38 единиц;
- крылатых ракет – 90 единиц.
Только за последние сутки нашим Вооруженным Силам удалось ликвидировать около 200 оккупантов и уничтожить немало техники, в частности:
- 12 танков;
- 27 боевых бронированных машин;
- 7 артиллерийских систем;
- 1 реактивную систему залпового огня;
- 1 средство противовоздушной обороны;
- 8 единиц автомобильной техники и цистерн с топливом;
- 17 беспилотников;
Какая ситуация на фронте
По состоянию на 73 день войны боевые действия продолжаются на Востоке и Юге нашего государства. В частности, на Донецком и Таврическом направлениях бои идут по всей линии столкновения.
На Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают обстрел Харькова и близлежащих населенных пунктов. К примеру, этой ночью вблизи Харькова после обстрелов горел музей Григория Сковороды, но, к счастью, огонь удалось погасить и коллекция осталась невредимой.
На Изюмском направлении оккупанты ведут воздушную разведку с помощью беспилотников.
На Южнобужском направлении оккупанты из артиллерии атакуют украинские позиции. Кроме того, реактивными системами залпового огня и ракетами враг обстрелял гражданскую инфраструктуру Николаева.
Больше о ситуации на фронте по состоянию на 73-й день войны читайте здесь.
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