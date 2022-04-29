О точной работе морпехов из 503-го отдельного батальона морской пехоты рассказали на странице Центра стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины.

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Минус 2 вражеские БМП

В описании к видео наши защитники пытаются объяснить российским захватчикам, что не стоит ехать на территорию Украины, поскольку их постигнет такая же участь, как и "200-х" товарищей.

Так бывает, когда ублюдки-"освободители" наслушаются российской фашистской пропаганды и идут завоевывать чужую землю,

– говорится в сообщении.

Защитники добавили, что здесь российские захватчики столкнутся с жестокой реальностью, которая быстро вернет их на землю, а чаще – под землю.

Обратите внимание. Ранее воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады из Львова показали уничтожение вражеской бронетехники. Десантники пообещали и дальше выполнять боевые задания и уничтожать врагов Украины.

ВСУ показали филигранную работу морпехов: смотрите видео