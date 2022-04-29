Мінус 2 ворожі БМП

Про влучну роботу морпіхів з 503-го окремого батальйону морської піхоти розповіли на сторінці Центру стратегічних комунікацій Збройних Сил України.
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В описі до відео наші захисники намагаються пояснити російським загарбникам, що не варто їхати на територію України, оскільки їх спіткає така ж доля, як і "200-х" товаришів.
Так буває, коли виродки-"визволителі" наслухаються російської фашистської пропаганди та йдуть завойовувати чужу землю,
– йдеться у дописі.
Захисники додали, що тут російські загарбники стикнуться із жорстокою реальністю, яка швидко поверне їх до землі, а частіше – під землю.
ЗСУ показали філігранну роботу морпіхів: дивіться відео