Про це повідомили на ютуб-каналі 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Там було опубліковано потужне відео, на якому видно, як наші воїни нищать ворожу техніку.
Головне Ракетний удар по Полтавщині та свіжа статистика втрат ворога: головне за 73 день війни
Воїни 30 ОМБр знищили ПТРК "Штурм-С" окупантів
Українські захисники влучним пострілом знищили протитанковий ракетний комплекс "Штурм-С" російських окупантів.
Воїни 30 ОМБр знищили ПТРК "Штурм-С" окупантів: дивіться відео
Свіжі втрати ворога:
Російська армія продовжує зазнавати серйозних втрат в Україні. Станом на 7 травня вони вже сягнули 25 100 солдатів з особового складу ворога.
Лише за останню добу, 6 травня, нашим Збройним Силам вдалося ліквідувати близько 200 окупантів та понищити чимало техніки, зокрема:
- 12 танків;
- 27 бойових броньованих машин;
- 7 артилерійських систем;
- 1 реактивну систему залпового вогню;
- 1 засіб протиповітряної оборони;
- 8 одиниць автомобільної техніки та цистерн з пальним;
- 17 безпілотників;
Інші перемоги Збройних Сил України: останні новини
- Збройні Сили Україні продовжують нищити ворожу техніку. Зокрема, у Харківській області українські бійці розбили цілу колону танків окупантів – два танки ворога вціліли, тож вони стали трофеями українських захисників.
- Нещодавно ЗСУ вдалося серйозно вдарити по російських військових на Миколаївщині. Українські захисники знищили склад боєприпасів російських окупантів. Згоріло близько 20 одиниць техніки.
- У Дніпропетровській області 6 травня збили російський безпілотник.
- Українські військові у Запорізькій області взяли в полон окупантів. Крім того, забрали у них БМП-2.
- Морські піхотинці з 503-го окремого батальйону 29 квітня ліквідували 2 бойові машини піхоти.
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