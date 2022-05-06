Знищити окупантів, а також взяти кількох у полон вдалося бійцям полку "Азов" Київ на Запорізькому напрямку. Один з окупантів навіть став героєм ролика, в якому пообіцяв більше не воювати проти України.

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Росіянин розуміє, що ледь не став "гарматним м'ясом"

Потрапив у полон до української армії. Російська армія нас використовує як "гарматне м'ясо", щоб ми розвідували нові вогневі точки,

– розповів переляканий окупант.

У відео він також пообіцяв, що більше не воюватиме проти нашої країни. Також українські бійці дозволили йому передати привіт мамі, щоб вона не переймалася за долю свого сина.

Наляканий окупант пообіцяв більше не воювати: дивіться відео

Нашим військовим вдалося не лише добряче "підсмажити" російських загарбників, а й відібрати у них БМП-2.

Чим особлива БМП-2

Почнімо з простого. БМП-2 – бойова машина піхоти. Індекс 2 означає, що це наступна генерація. Сама машина пересувається на гусеницях. Її використовують для підходу особового складу до місць бойових дій, де застосовується зброя масового ураження. Уперше БМП-2 представили під час військового параду у 1982 році. Тоді ж її і взяли на озброєння.

Використовували БМП-2 росіяни у війні в Афганістані, Ірано-іракській війні, локальних конфліктах під час, а також після розпаду СРСР. А на території незалежної України ці машини не вперше, адже їх уже застосовували окупанти в зоні проведення АТО.

Актуальні втрати ворога станом на 6 травня

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України наші військові знешкодили 24 900 окупантів. Також вороже військо не дорахується 1110 танків, 2686 бойових броньованих машин, 502 артилерійських систем, а також 83 одиниць засобів ППО.

Більше не підіймуться в небо 199 ворожих літаків і 155 гелікоптерів. 324 безпілотники не зможуть проводити розвідку. Також знищили 90 крилатих ракет. Що ж стосується суден, то їх у Росії стало на 11 менше.

Варте уваги – ранкове зведення Генштабу за 6 травня: дивіться відео