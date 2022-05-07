ВСУ отправили технику вслед за кораблем

О новых достижениях Вооруженных Сил Украины стало известно 7 мая. Технику оккупантов сбили благодаря ударным беспилотникам Bayraktar TB2.

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В районе украинского острова Змеиный ударным беспилотным комплексом национального флота Bayraktar TB2 был поражен десантный катер россиян проекта 11770 "Серна" и два зенитных ракетных комплекса "Тор",

– говорится в сообщении.

Кстати, в Минобороны назвали остров Змеиный – "точкой невозвращения рашиста".