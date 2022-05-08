По словам Уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, насильственно вывезенные украинцы вынуждены брать эти "паспорта". Ведь в противном случае они банально потеряют какие-либо средства к существованию.

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Депортированным украинцам не дают иного выбора

Приспешники оккупантов проводят с украинцами "профилактические беседы", где угрожают в случае отказа брать "паспорт". Они утверждают, что тогда человек потеряет доступ к выплатам, гуманитарной и медицинской помощи.

Люди, которых лишили домов, имущества и денег, вынуждены соглашаться на такие условия, ведь это позволяет получить выплаты в рублях, продуктовые наборы и медицинскую помощь,

– рассказала Людмила Денисова.

Процесс оформления "гражданства" в настоящее время организован во временно оккупированном Сорокино Луганской области. Вероятно, похожая ситуация происходит в целом по ОРДЛО.

Денисова отмечает, что насильственная паспортизация незаконна. Она противоречит международному праву и нарушает Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны. Омбудсмен обратится в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину с требованием рассмотреть эти факты.

Российские захватчики ввели "фильтрацию" на временно оккупированных территориях

Российские оккупанты проводят массовую "фильтрацию" украинцев. Цель – перепись уцелевшего от войны населения, чтобы выявить так называемых "неблагонадежных". Захватчики активно ищут ветеранов АТО, проукраинских активистов, работников государственных учреждений и коммунальных служб.

Во время фильтрации работники ФСБ проводят унизительные допросы и собирают отпечатки пальцев. Также они проверяют мобильные телефоны украинцев: смотрят на фото, видео, социальные сети, проверяют ругательства и репосты, а также проверяют, нет ли патриотических татуировок.

Такие незаконные "центры" открыты во многих городах ОРДЛО. В частности, в Донецке, Мариуполе, Макеевке, Старобешове, Мангуше, Бугасе, Безымянном и т.д. Если человек проходит "фильтрацию", ему дают специальный "пропуск", позволяющий передвигаться в ОРДЛО. По словам Денисовой, в дальнейшем этих людей отправляют в депрессивные регионы России и запрещают уезжать оттуда в течение двух лет.

Люди, которым не повезло, попадают в "фильтрационные лагеря".

Как выглядит "фильтрационный лагерь" для мариупольцев: смотрите видео