За словами Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, насильно вивезені українці змушені брати ці "паспорти". Адже в іншому випадку вони банально втратять будь-які засоби для існування.

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Депортованим українцям не дають іншого вибору

Посіпаки окупантів проводять з українцями "профілактичні бесіди", де погрожують в разі відмови брати "паспорт". Вони стверджують, що тоді людина втратить будь-який доступ до виплат, гуманітарної та медичної допомоги.

Люди, яких позбавили домівок, майна і грошей, змушені погоджуватись на такі умови, адже це дає можливість отримати виплати в рублях, продуктові набори та медичну допомогу, – розповіла Людмила Денісова.

Процес оформлення "громадянства" наразі організували в тимчасово окупованому Сорокіному Луганської області. Ймовірно, схожа ситуація відбувається загалом по ОРДЛО.

Денісова наголошує, що насильна паспортизація є незаконною. Вона суперечить міжнародному праву та порушує Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни. Омбудсменка звернеться до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну з вимогою розглянути ці факти.

Російські загарбники запровадили "фільтрацію" на тимчасово окупованих територіях

Російські окупанти та їхні посіпаки проводять масову "фільтрацію" українців. Мета – перепис вцілілого від війни населення, щоб виявити так званих "неблагонадійних". Загарбники активно шукають ветеранів АТО, проукраїнських активістів, працівників державних установ та комунальних служб тощо.

Під час "фільтрації" працівники ФСБ проводять принизливі допити та збирають відбитки пальців. Також вони перевіряють мобільні телефони українців: дивляться на фото, відео, соціальні мережі, перевіряють лайки та репости, а також перевіряють, чи немає патріотичних татуювань.

Такі незаконні "центри" відкриті в багатьох містах ОРДЛО. Зокрема, в Донецьку, Маріуполі, Макіївці, Старобешові, Мангуші, Бугасі, Безіменному тощо. Якщо людина проходить "фільтрацію", їй дають спеціальну "перепустку", яка дозволяє пересуватися в ОРДЛО. За словами Денісової, надалі цих людей відправляють в депресивні регіони Росії та забороняють виїжджати звідти упродовж двох років.

Люди, яким не пощастило, потрапляють у "фільтраційні табори".

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