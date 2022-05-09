На временно оккупированных территориях россияне всячески пытаются ввести свои правила. В частности, они пытаются ввести в обращение рубль, терроризируют школьных учителей и борются с проукраинскими активистами.

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Почему до сих пор не было "референдумов"

Несмотря на ранее анонсированные проведение так называемых "референдумов", оккупанты не решились воплотить план в жизнь. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что это произошло далеко не потому, что рашисты изменили свои планы. Об этом она сообщила в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал.

Она напомнила, что Силы Специальных операций ведут активную работу на оккупированных территориях и лучшим отчетом об их работе могут стать успешные результаты.

"Референдумы", другие важные операции, говорить о которых до завершения войны никто из военных не имеет права – ССО прекрасно выполняют свою работу. Поверьте, ВСУ делают все возможное, и это работа с результатом,

– подчеркнула Маляр.

Ситуация на оккупированных территориях: последние новости

Российские оккупанты продолжают террор на оккупированных территориях Запорожской области. Они отбирают бизнес у предпринимателей, забирают зарплату у коммунальщиков, устраивают шабаши и придумывают новые правила ограничения прав и свобод свободных украинских граждан.

Россияне всячески пытаются заставить наших граждан получить паспорта псевдореспублик. Когда украинцы отказываются, им угрожают репрессиями и расправой.

Враг мечтает создать еще одну псевдореспублику на оккупированной Херсонщине. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заверил, что врагу не удастся воплотить свой план, а украинская земля будет освобождена от оккупантов.

На севере временно оккупированного Крыма было зафиксировано взыскание большого количества русской артиллерии. Как сообщили в Министерстве обороны Украины, враг хочет использовать эти силы в боях за Херсонскую область. Наши герои накапливают силы и ждут удачной возможности для наступления.

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