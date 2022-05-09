На тимчасово окупованих територіях росіяни усіляко намагаються запровадити свої правила. Зокрема, вони намагаються ввести в обіг рубль, тероризують шкільних вчителів та борються з проукраїнськими активістами.

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Чому досі не було "референдумів"

Попри раніше анонсовані проведення так званих "референдумів" наразі окупанти не наважилися втілити план у життя. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що це відбулося далеко не тому, що рашисти змінили свої плани. Про це вона повідомила в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал.

Вона нагадала, що Сили Спеціальних операцій ведуть активну роботу на окупованих територіях, і найкращим звітом про їхню роботу можуть стати успішні результати.

"Референдуми", інші важливі операції, говорити про які до завершення війни ніхто з військових немає права – ССО чудово виконують свою роботу. Повірте, ЗСУ роблять усе можливе, і це робота з результатом,

– підкреслила Маляр.

Ситуація на окупованих територіях: останні новини

Російські окупанти продовжують терор на окупованих територіях Запорізької області. Вони відбирають бізнеси у підприємців, забирають зарплату у комунальників, влаштовують шабаші та вигадують все нові правила обмеження прав та свобод вільних українських громадян.

Росіяни усіляко намагаються змусити наших громадян отримати паспорти псевдореспублік. Коли ж українці відмовляються, їм погрожують репресіями та розправою.

Ворог мріє створити ще одну псевдореспубліку на окупованій Херсонщині. Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк запевнив, що ворогу не вдасться втілити свій план, а українська земля буде звільнена від окупантів.

На півночі тимчасово окупованого о Криму було зафіксоване стягнення великої кількості російської артилерії. Як повідомили у Міністерстві оборони України, ворог хоче використати ці сили у боях за Херсонську область. Наші герої накопичують сили та чекають вдалої нагоди для наступу.

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