Нові дані Генштаб оновив станом на 18:00 9 травня. Українські захисники та захисниці вже 75 діб героїчно захищають рідну землю від російських загарбників.

Зауважте Триває бій за Рубіжне, окупанти провалили атаку на Воєводівку, – Генштаб ЗСУ

У Маріуполі, незважаючи на оголошений "режим тиші", відновив обстріли та штурмові дії заводу "Азовсталь",

– мовиться у повідомленні.

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