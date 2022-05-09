Про це йдеться у новому зведенні Генштабу Збройних Сил України. У відомстві повідомили, що станом на 9 травня, найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

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Ситуація на Сєвєродонецькому напрямку

За інформацією Генштабу, українські захисники продовжують вести бій за Рубіжне. Водночас ворожі війська змінюють положення, аби покращити наступальні позиції.

Противник намагається покращити тактичне положення, оволодіти містом та створити сприятливі умови для подальшого розвитку наступальних дій,

– йдеться у зведенні.

Повідомляється, що головними цілями загарбників залишається Лиман та Сєвєродонецьк.

Разом із тим, окупанти здійснили спробу штурму населеного пункту Воєводівка. У Генштабі ЗСУ підкреслили, що захоплення провалилося. Щоб не зазнати ще більших втрат – вороги відійшли на раніше зайняті позиції.

ЗСУ зруйнували понтонну переправу

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що ЗСУ зруйнували понтонну переправу у Білогорівці, а також знищили роту росіян, яка змогла переправитися на нашу територію. Немає проривів окупантів і біля Попасної – наші захисники тримають оборону на нових позиціях. До того ж – підійшло підкріплення, яке допоможе зачистити населені пункти.

Евакуація з Луганщини

Сергій Гайдай розповів, що на вільній Луганщині досі залишаються понад 40 тисяч мешканців. Евакуація поновиться після зачистки Білогорівки. Він додав, що на сьогодні влада прийняла рішення припинити евакуацію через небезпечні бої – окупанти гатять з Лиману на Бахмут, куди Луганська ОДА намагається вивезти мешканців.