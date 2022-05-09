Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповів захисник Маріуполя капітан Святослав Паламар із позивним "Калина".

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Він наголосив, що бійці, які просто зараз боронять Маріуполь не цінують свої життя вище, ніж інтереси країни.

Для нас інтереси країни вище, ніж наші життя. Якось так сталося. І ми не цінуємо свої життя вище, ніж життя поранених, наших вбитих побратимів. Це солдати, які дуже багато зробили для нашої країни,

– підкреслив "Калина".

Святослав Паламар також прокоментував вчинок командира морпіхів Володимира Баранюка.

Довідка. У квітні командир 36-ї бригади українських морських піхотинців Володимир Баранюк та начальник штабу Дмитро Кормянков потрапили в полон при виході із заводу "Азовмаш" у Маріуполі. За попередніми даними, Баранюк вирішив втекти з оточеного Маріуполя, взявши з собою бійців, танки та боєприпаси. Тоді багато людей потрапили в полон або загинули.

"Калина" у цьому контексті зазначив, що історія розставить крапки над "і". Однак особисто він ставиться до Баранюка як до зрадника.

"Як я можу це коментувати? Залишити своїх поранених, частину своїх військових та кудись іти – це верх цинізму. Залишити тіла своїх вбитих побратимів – це неправильно. Залишити всіх інших напризволяще – це теж неправильно. Я скажу так: оборона Маріуполя була б міцнішою, зараз ми б мали інші рубежі, якби дехто не вирішив вчинити так, як він вирішив", – підкреслив боєць.

Додамо, що інша частина морпіхів під час спецоперації на чолі з Сергієм Волиною долучилася до оборонців "Азовсталі".

Штурм "Азовсталі": головне

Водночас 7 травня українській владі вдалося завершити першу частину плану евакуації цивільних з "Азовсталі". З території заводу вивезли всіх жінок, дітей та людей похилого віку. Однак далося це ціною життя 3 військових. Водночас ще 6 захисників отримали поранення.

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