Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповів захисник Маріуполя капітан Святослав Паламар із позивним "Калина".
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Він наголосив, що бійці, які просто зараз боронять Маріуполь не цінують свої життя вище, ніж інтереси країни.
Для нас інтереси країни вище, ніж наші життя. Якось так сталося. І ми не цінуємо свої життя вище, ніж життя поранених, наших вбитих побратимів. Це солдати, які дуже багато зробили для нашої країни,
– підкреслив "Калина".
Святослав Паламар також прокоментував вчинок командира морпіхів Володимира Баранюка.
"Калина" у цьому контексті зазначив, що історія розставить крапки над "і". Однак особисто він ставиться до Баранюка як до зрадника.
"Як я можу це коментувати? Залишити своїх поранених, частину своїх військових та кудись іти – це верх цинізму. Залишити тіла своїх вбитих побратимів – це неправильно. Залишити всіх інших напризволяще – це теж неправильно. Я скажу так: оборона Маріуполя була б міцнішою, зараз ми б мали інші рубежі, якби дехто не вирішив вчинити так, як він вирішив", – підкреслив боєць.
Додамо, що інша частина морпіхів під час спецоперації на чолі з Сергієм Волиною долучилася до оборонців "Азовсталі".
Штурм "Азовсталі": головне
- 4 травня, після евакуації перших маріупольців із підвалів "Азовсталі", ворог прорвався на територію заводу. На вечір Генштаб тимчасово втратив зв'язок із захисниками Маріуполя.
- 5 травня Святослав Паламар "Калина" наголосив, що бої продовжуються. Він закликав владу подбати про поранених солдатів, які помирають в страшних муках.
- Зранку 6 травня генсек ООН Антоніу Гутерреш розповів, що загалом із заблокованого міста вдалось вивезти близько 500 маріупольців. Того ж дня з "Азовсталі" вдалося забрати ще 50 жінок, дітей та літніх людей.
- Станом на 7 травня ворога не вдалося вибити з територію заводу. "Азовці" наголошують, що важкі бої досі тривають.
Водночас 7 травня українській владі вдалося завершити першу частину плану евакуації цивільних з "Азовсталі". З території заводу вивезли всіх жінок, дітей та людей похилого віку. Однак далося це ціною життя 3 військових. Водночас ще 6 захисників отримали поранення.
Зверніть увагу – як зараз виглядає "Азовсталь": дивіться відео