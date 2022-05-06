Українські підрозділи Сил оборони заблоковані саме в районі "Азовсталі". Окупанти поновили штурмові дії на окремій території комбінату.

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Ворог атакує "Азовсталь" з авіації

Аби взяти під контроль "Азовсталь", російські війська обстрілюють підприємство з авіації. В цей час в укриттях заводу, зазначимо, перебувають сотні цивільних людей та поранені.

Саме на Донецькому та Таврійському напрямках – активні бойові дії

Саме на Донецькому та Таврійському напрямку ворог проводить активні бойові дії. У напрямку Лиману сили противника активно обстрілюють українські позиції. На Попаснянському напрямку – росіяни хочуть встановити повний контроль над Попасною. Також у планах ворога відновити наступу на Сіверськ та Лиман.

Зверніть увагу! У Генштабі наголосили: мета російських військ залишається тією самою – встановити контроль над Луганщиною та Донеччиною, а також утримати сухопутний коридор до тимчасово окупованого Криму.

Вже третю добу окупанти штурмують "Азовсталь"

Вже третю добу поспіль окупанти намагаються взяти штурмом завод. Як розповів напередодні капітан Святослав Паламар, заступник командира полку "Азов", ворог проник на територію, ведуться дуже важкі бої. Через цю надзвичайно складну ситуацію українські оборонці звертаються до міжнародної спільноти – треба негайно евакуювати з "Азовсталі" цивільних та поранених.

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Почалась третя евакуація з Маріуполя

Тим часом віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що стартувала третя евакуація цивільного населення з Маріуполя. Генсек ООН Анітоніу Гутерреш розповів, що мовиться і про "Азовсталь".