Деталі розповіла міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

Важливо Штурм "Азовсталі" триває: захисники під щільним вогнем тримають оборону заводу

Вона повідомила, що забирати людей будуть 6 травня о 12:00. Точка збору та сама – ТРЦ "Порт Сіті".

Верещук поки нічого не сказала щодо "Азовсталі", але про це говорив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш на засіданні Радбезу.

Детальніше поки не говорять

Так, Гутерріш сказав, що третя операція триває. Проте політика ООН полягає в тому, щоб не говорити про жодну з операцій до їх завершення. Це потрібно, аби уникнути її зриву.

Ми повинні продовжувати робити все можливе, щоб витягнути людей із цього пекла,

– додав Гутерріш.

До "Азовсталі" їхав гуманітарний конвой ООН

Заступник генерального секретаря ООН Мартін Гріффітс сьогодні розповідав, що до "Азовсталі" прямує гуманітарний конвой ООН та Червоного хреста. Вирушила колона автобусів, аби вивезти з міста цивільних.

Новина доповнюється...