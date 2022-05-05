5 травня до Маріуполя відправилася чергова колона автобусів, щоб вивести з "Азовсталі" цивільних. Цю колону відправили представники міжнародних організацій – ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста. Інформацію підтвердив заступник генерального секретаря ООН і координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс на Конференції донорів для України у Варшаві.

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В ООН сподіваються, що колона прибуде до місця призначення вже у п'ятницю, 6 травня. І після цього забере з "цього пекла" цивільних та доставить їх у безпечне місце. Куди саме – в ООН не уточняють. Але вказують на те, що є складність у проведенні цієї операції.

Евакуація цивільних з "Азовсталі": головне

Провести евакуацію мирного населення з "Азовсталі" вдалося лише після втручання ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста. Лише під їх натиском окупанти погодилися випустити цивільних з оточеної території, яка перебувала під постійною атакою, у тому числі й з використанням важких авіабомб. Тоді вдалося врятувати жінок, дітей та людей похилого віку.

Перша евакуація відбулася 1 травня. Тоді з території заводу, який нещадно атакують вороги, вдалося вивести близько сотні цивільних людей. При цьому тоді теж про інформацію про цю евакуацію тримали в таємниці майже до кінця. І повідомили про неї лише тоді, коли людей вдалося вивести.

Під час наступної евакуації врятували ще 340 людей з "Азовсталі".

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Але є проблеми у тому, що окупанти можуть і не пропустити автобуси на підконтрольну Україні територію. Для прикладу, з 14 автобусів до Запоріжжя дісталося лише три. Решта окупанти затримали у "фільтраційних таборах".

Водночас російські війська продовжують штурм "Азовсталі". Їм навіть вдалося прорватися на територію заводу, де тривають важкі кровопролитні бої.

У цей же час під завалами та в укриттях на території заводу і далі перебувають декілька сотень мирних мешканців міста.

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