Про це розповіли у телеграм-каналі полку "Азов". Українські захисники нагадали, що це вже третя доба, як загарбники почали штурм заводу.

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Росіяни прагнуть захопити "Азовсталь"

Наразі на заводі "Азовсталь" точаться важкі бої. Як зазначає Олексій Арестович, завод – ціль росіян номер один, адже таким чином командування зможе принести Путіну хоч невелику, але перемогу та навіть провести парад на площі Маріуполя, де вже розпочалося масове поховання тіл.

На відео, опублікованому 5 травня, видно, що окупанти масово застосовують авіацію, артилерію та піхоту. На заводі зайнялися пожежі. Проте наші захисники наголошують, що надалі захищатимуть Маріуполь. Раніше азовці вже зазначали, що оборонятимуть місто до останнього патрону.

Штурм "Азовсталі" триває: захисники під щільним вогнем тримають оборону заводу

Штурм "Азовсталі": коротко

4 травня стало відомо, що ворог прорвався на територію "Азовсталі". Тоді ж повідомили, що зв'язку із захисниками немає.

Згодом у Генштабі підтвердили, що ворог продовжує штурм, проте зазначили, що наразі проривання безуспішне.

Ввечері звернення записав командир полку "Азов" Денис Прокопенко. Він розповів, що йдуть важкі та кровопролитні бої. Однак попри в рази менші сили, українські герої продовжують виконувати наказ й тримати оборону. Він додав, що у підземеллях маріупольської фортеці перебувають цивільні, які ще не встигли евакуюватися.

Сьогодні, 5 травня, командир полку "Азов" капітан Святослав Паламар "Калина" наголосив, що попри заяви, які з'явилися напередодні, бої за "Азовсталь" й далі тривають. За його словами, бійці показують героїчну мужність. Тому треба подбати про поранених солдатів, які помирають в страшних муках. Про це він заявив у зверненні до Головнокомандувача України.

З карти бойових дій видно, що у Маріуполі окупанти блокують наших захисників на території "Азовсталі". Росіяни наступають з метою взяття заводу під контроль. При цьому загарбники використовують авіацію.

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