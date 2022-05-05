Полк заснували 5 травня 2014 року у Бердянську. Воїни стали на захист української землі ще 8 років тому. Більше про легендарних оборонців читайте у матеріалі 24 каналу.

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Як заснували героїчний "Азов"

Долучитися до новоствореного добровольчого батальйону приїхали чоловіки з різних регіонів України. Усіх їх об'єднувала спільна мета – завадити росіянам захопити українські землі. До 11 листопада 2014 року батальйон "Азов" був підрозділом патрульної служби міліції особливого призначення. Після того полк перевели до складу Національної гвардії.

З початку війни у 2014 році "азовці" брали участь у бойових діях в найгарячіших точках:

звільнили Маріуполь від окупантів у червні 2014 року;

воювали під Іловайськом;

наступали на Широкине.

Воїни активно визволяли Приазов'я від проросійських бойовиків. Через велику кількість перемог полк вважали найбоєздатнішим підрозділом Міністерства внутрішніх справ.

Зверніть увагу! "Азов" – це єдина в Україні військова частина, яка повністю діє за військовими стандартами НАТО. Зокрема, у бойовому управлінні та підготовці воїни використовують статут MDMP. У полку заведені порядки історичних формацій визвольного руху, УПА, а не старі радянські приписи, які просто перекладені українською.

"Азов" – символ нескореності Маріуполя

З початку повномасштабної війни в Україні у 2022 році "Азов" став символом витримки та незламності. За 72 дні війни росіянам так і не вдалося захопити завод "Азовсталь", який обороняють наші військові. Меткомбінат став справжньою фортецею, де прихисток знайшли сотні мирних маріупольців.

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Попри те, що путінська армія щодня обстрілює завод з усієї зброї, яку лиш має, наші захисники не здаються. Під постійними обстрілами вони навіть ліквідовують окупантів та їхню техніку. Зауважимо, що через блокаду "азовців" не постачають новою зброєю чи боєприпасами, а в росіян є важка артилерія. Водночас з початку війни захисники вбили щонайменше 1157 російських загарбників.

Воїни встигають і бій давати, і допомагати цивільним. Вони приносять людям їжу та допомагають під час обстрілів. Саме завдяки військовим маріупольці змогли прожити понад 2 місяці в підвалах "Азовсталі".

Військові з останніх сил захищають територію заводу та цивільних, які там укриваються. Вони ведуть нерівний бій, однак не здаються. Їхньою відвагою та нескореністю захоплюється не тільки кожен українець, а й весь світ. Адже легендарний "Азов" показав, хто такі справжні герої.

Важливо! Бійці полку "Азов" щодня звертаються до світових лідерів з проханням евакуювати цивільних та поранених захисників. Адже ті, які так відважно нас захищали, тепер помирають через те, що не можуть отримати належного лікування. Українська влада та світ повинні зробити все, щоб вивезти наших захисників.

Незламних бійців вітають зі святом

У Маріупольській міській раді наголосили, що титани "Азову" стали потужним символом боротьби за незалежність. Але насамперед – це люди, які вірні своїй присязі та роблять неймовірне для захисту мільйонів родин. Весь світ сьогодні з "Азовом".

Мер Києва Віталій Кличко також подякував військовим й наголосив, що завдяки їм росіяни не зламали Маріуполь. Чиновник закликав світову спільноту тиснути на Володимира Путіна, щоб евакуювати наших захисників.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук зазначив, що бійці "Азову" зробили для захисту України більше, ніж могли. Зараз вони ведуть бої за межами людських можливостей. Братчук подякував кожному герою, який зараз перебуває на "Азовсталі".

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що сьогодні "Азов" – серце кожного маріупольця.

Редакція 24 каналу дякує нашим захисникам за мужність та нескореність. Ми захоплюємося вами! Слава Україні! Героям Слава!

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