Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал защитник Мариуполя капитан Святослав Паламарь с позывным "Калина".

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Он подчеркнул, что бойцы, которые прямо сейчас защищают Мариуполь, не ценят свои жизни выше, чем интересы страны.

Для нас интересы страны выше, чем наша жизнь. Как-то так случилось. И мы не ценим свою жизнь выше, чем жизнь раненых, наших убитых собратьев. Это солдаты, которые очень многое сделали для нашей страны,

– подчеркнул "Калина".

Святослав Паламарь также прокомментировал поступок командира морпехов Владимира Баранюка.

Справка. В апреле командир 36-й бригады украинских морских пехотинцев Владимир Баранюк и начальник штаба Дмитрий Кормянков попали в плен при выходе с завода "Азовмаш" в Мариуполе. По предварительным данным, Баранюк решил скрыться из окруженного Мариуполя, взяв с собой бойцов, танки и боеприпасы. Тогда многие попали в плен или погибли.

"Калина" в этом контексте отметил, что история расставит точки над "i". Однако лично он относится к Баранюку как предателю.

"Как я могу это комментировать? Оставить своих раненых, часть своих военных и куда-то идти – это верх цинизма. Оставить тела своих убитых собратьев – это неправильно. Оставить всех остальных на произвол судьбы – это тоже неправильно. Скажу так: оборона Мариуполя была бы крепче, сейчас мы бы имели другие рубежи, если бы некоторые не решили поступить так, как они решили", – подчеркнул боец.

Добавим, что другая часть морпехов во время спецоперации во главе с Сергеем Волыной присоединилась к защитникам "Азовстали".

Штурм "Азовстали": главное

В то же время 7 мая украинским властям удалось завершить первую часть плана эвакуации гражданских из "Азовстали". С территории завода вывезли всех женщин, детей и пожилых людей. Однако удалось это ценой жизни 3 военных. В то же время, еще 6 защитников получили ранения.

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