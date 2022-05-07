Регіон звільнять "максимально жорстко"

Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Так він прокоментував наміри ворога провести в Херсонській області так званий "референдум".

До теми На Сході та Півдні росіяни спробували захопити українські території: без успіху

Політик наголосив, що при потребі наші бійці звільнять Херсонщину "максимально жорстко".

Не буде жодної "Херсонської народної республіки". Область буде звільнена в повному обсязі максимально жорстко, якщо це буде потрібно, з погляду кількості безповоротних жертв серед російських військовослужбовців,

– сказав Подоляк.

Тобто ЗСУ вб'ють стільки російських окупантів, скільки буде потрібно для звільнення Херсонщини.

"Для того, щоб на Херсонщині назавжди забули словосполучення "російська окупація", – підкреслив радник керівника ОПУ.