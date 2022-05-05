Фейсбук та інстаграм "дестабілізують" ситуацію

Про таке "нововведення" заявив Кирило Стресоумов, якого росіяни призначили "заступником голови ОВА". Його заяву поширили російські ЗМІ, пише 24 канал.

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Зауважимо, що в Росії корпорацію Meta, якій і належать соціальні мережі, визнали "екстремістською". Колаборант Стресоумов заявив, що інстаграм та фейсбук "дискредитують" регіон та "дестабілізують" ситуацію. Так, звісно, саме соціальні мережі, а не російські окупанти "дестабілізують" ситуацію.

На злочин росіян відреагувала Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова наголосила, що такі дії росіян ускладнять комунікацію херсонців з рідними та близькими.

Також це суттєво обмежить можливість громадян отримувати доступ до суспільно-важливої інформації від державних органів, насамперед про небезпеку для життя та здоров'я,

– зазначила чиновниця.

Вона підкреслила, що дії окупантів є порушенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни.

Денісова закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну врахувати цей факт.

Зверніть увагу! Нещодавно у захопленому Херсоні відновили мобільний зв'язок від українських операторів. Однак певні перебої все ще існують.

Останні новини з тимчасово окупованої Херсонщини

Росіяни влаштували справжню блокаду Херсона. Вони нікого не впускають та не випускають з міста. Не можуть проїхати навіть рейсові автобуси.

9 травня мешканці Нової Каховки, яку захопили росіяни, планують провести мітинг під гаслом "Нова Каховка – це Україна". На вулицю містяни вийдуть з жовто-блакитними стрічками. Так вони хочуть затьмарити фейковий "парад" росіян.

Росіяни збільшили кількість блокпостів в регіоні. Вони постійно обшукують людей та викрадають їх. Усе це відбувається без жодних пояснень.

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