Блокада Херсону

Кореспонденти "Суспільного Миколаїв" зазначають, що не пропускають навіть рейсові автобуси. Причини такої блокади поки невідомі.

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Про проблеми з виїздом та в'їздом до Херсону повідомляли й раніше. Волонтерка Ірина Саліхова в ефірі 24 каналу розповіла, що в місті є дуже багато людей, які принципово не хочуть або не можуть виїхати. Але є тисяч людей, які щодня намагаються втіки від окупації і їх просто не пропускають через блокпости.

Власне, так було, коли їхали ми. Вивозили мою маму. Вона з інвалідністю і я просто вже в якийсь момент не змогла привозити їй ліки. Коли їхали, то в колоні було приблизно тисячу машин. Три дні ми простояли між третім та четвертим блокпостами й нас не хотіли ні пускати у Херсон, ні випускати з окупованої території,

– сказала Ірина.

Окупанти відновили сполучення з Кримом

Російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на заяву радника так званого "глави Криму" з інформаційної політики Олега Крючкова повідомили про відновлення сполучення між Кримом і Херсонщиною. За його словами, сьогодні, 5 травня, почався процес відновлення вантажного та пасажирського сполучення, також відновлено залізничні гілки, що з'єднують Крим із Херсонською областю. Але потяги ними ще не їздять, і дату запуску сполучення пропагандисти і окупанти не повідомляють.

Зазначимо, що окупанти мають на меті знищити українську націю, вони влаштовують фільтраційні табори та силою вивозять наших громадян в найдепресивніші регіони Росії. Тому в окупованому Криму для українців може бути ще небезпечніше, ніж на захоплених територіях після 24 лютого 2022 року.

Як окупанти знущаються з херсонців

В Херсоні російську окупацію сприйняли вкрай негативно – люди постійно виходили на мітинги за Україну та відмовлялись співпрацювати з загарбниками. З часом жорстокість російських окупантів до місцевого населення почала рости.

Місцеві волонтери та активісти повідомляють, що учасників та організаторів мітингів окупанти переслідують та затримують в домівках і на акціях. Такі люди часто зникають, а якщо повертаються, то зламані морально й покалічені фізично через багатоденні допити та тортури.

Останній мітинг в Херсоні розігнали з особливою жорстокістю. Російські загарбники кидали світло-шумові гранати, стріляли вже не у повітря, а в натовп. Це призвело до важких поранень у чотирьох людей.

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