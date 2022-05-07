Озброєнні окупанти змушують підприємців до роботи

За даними української розвідки, найперше загарбники об'їжджають виробників харчової промисловості.

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Група осіб (до 10 чоловіків) у військовій формі збройних сил Росії зі зброєю прибуває до офісів комерційних компаній та в ультимативній формі вимагає продовження виробництва продукції,
– розповіли у розвідці.

Далі окупанти вимагають, аби підприємства оформили свою діяльність за російськими правилами. Після того українці повинні отримати від ворога "тимчасовий дозвіл" на роботу.

Усі проблемні питання – постачання сировини та збут продукції – підприємці мають вирішувати через місцеву комендатуру.

Росіяни погрожують херсонцям, що змінять персонал та керівництво їхніх компаній, якщо ті припинять роботу або порушать окупаційні вимоги. Нових власників обиратимуть з місцевих колаборантів.

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