Озброєнні окупанти змушують підприємців до роботи

За даними української розвідки, найперше загарбники об'їжджають виробників харчової промисловості.

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Група осіб (до 10 чоловіків) у військовій формі збройних сил Росії зі зброєю прибуває до офісів комерційних компаній та в ультимативній формі вимагає продовження виробництва продукції,

– розповіли у розвідці.

Далі окупанти вимагають, аби підприємства оформили свою діяльність за російськими правилами. Після того українці повинні отримати від ворога "тимчасовий дозвіл" на роботу.

Усі проблемні питання – постачання сировини та збут продукції – підприємці мають вирішувати через місцеву комендатуру.

Росіяни погрожують херсонцям, що змінять персонал та керівництво їхніх компаній, якщо ті припинять роботу або порушать окупаційні вимоги. Нових власників обиратимуть з місцевих колаборантів.

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Останні новини з окупованої Херсонської області

У підвалах захопленого регіону росіяни утримують та катують близько 500 українців. Це відбувається в обласному центрі, Генічеську та Новоолексіївці. Серед затриманих є громадські активісти та ветерани АТО.

У Херсоні окупанти вимкнули зв'язок від українських мобільних операторів "Лайф" та "Водафон". "Київстар" наразі працює, але чи надовго це – невідомо. Раніше загарбники вже вирубали і зв'язок, і інтернет.

Також ворог планує заборонити на території області користуватися фейсбуком та інстаграмом. Адже ці соціальні мережі заборонені у Росії. Мовляв, вони "дестабілізують" ситуацію. Насправді ж росіяни хочуть відрізати херсонців від світу, аби вони не знали правди про те, що відбувається в Україні. Крім того, з Херсона нікого не випускають і не впускають.

В області збільшили кількість блокпостів. Російські військові обшукують всіх без жодних пояснень. Також людей масово викрадають.

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