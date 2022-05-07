Російських окупантів не цікавлять реалії

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко назвав оголошення про роботу "новиною гротеску". Він наголосив, що росіян абсолютно не цікавлять реалії.

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Чиновник опублікував оголошення, яке в місті поширили ворожі війська.

Без коментарів. Довідково – газопостачання в місті Маріуполі немає і його відновлення технічно неможливо,
– повідомив Андрющенко.

Деталі оголошення загарбників

В оголошенні росіяни звертаються до працівників "Маріупольгазу", "Маргазу", та "Азовгазу". Їх "запрошують" на розмову з керівництвом "Донбасгазу". Окупанти наголосили, щоб маріупольці мали при собі документи.

Оголошення, яке розповсюджують російські окупанти
Оголошення, яке розповсюджують російські окупанти / Фото Петра Андрющенка

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