Російських окупантів не цікавлять реалії
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко назвав оголошення про роботу "новиною гротеску". Він наголосив, що росіян абсолютно не цікавлять реалії.
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Чиновник опублікував оголошення, яке в місті поширили ворожі війська.
Без коментарів. Довідково – газопостачання в місті Маріуполі немає і його відновлення технічно неможливо,
– повідомив Андрющенко.
Деталі оголошення загарбників
В оголошенні росіяни звертаються до працівників "Маріупольгазу", "Маргазу", та "Азовгазу". Їх "запрошують" на розмову з керівництвом "Донбасгазу". Окупанти наголосили, щоб маріупольці мали при собі документи.
Оголошення, яке розповсюджують російські окупанти / Фото Петра Андрющенка
Останні новини з Маріуполя
- 9 травня армія ворога планує провести в Маріуполі "переможний парад", який росіянам покажуть пропагандисти. Для охорони цього шабашу окупанти зняли своїх офіцерів з бойових позицій у Маріуполі. Військові будуть охороняти колаборантів та пропагандистів. До речі, самі бійці від такої ідеї не в захваті і вважають це приниженням.
- Вже декілька днів ворог розбирає завали на Драмтеатрі, на який раніше скинули авіабомбу. Так росіяни хочуть приховати сліди своїх злочинів.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що переговори про мир з Росією можуть припинити. Це трапиться у тому разі, якщо окупанти вб'ють цивільних та військових на заводі "Азовсталь" у Маріуполі.
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