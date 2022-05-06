Нові супутникові знімки від Maxar Technologies показали, що на місці розбомбленого драмтеатру в Маріуполі декілька днів тривають роботи. Російські окупанти проводять розкопки. І для цього пригнали важку будівельну техніку.

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На першому знімку від 29 квітня видно, що поруч з будівлею розміщений кран. Тротуари з північної та південної сторони драматичного театру, які були вкриті уламками від бомбардувань, на той час були розчищені.



Супутниковий знімок драмтеатру в Маріуполі від 29 квітня / Фото Maxar Technologies

Вже 2 травня, окрім крана, біля драмтеатру були й вантажівки. Але не було зрозуміло, яку роботу вони виконують.

На фотографії від 6 травня помітно значно більшу активність. Кран вже біля великої діри у даху будівлі (ймовірно епіцентр вибуху). А навколо ще більше вантажівок. Деякі з них припарковані на величезному написі "ДЕТИ", який був нанесений з обох боків театру.



Супутникова фотографія драмтеатру в Маріуполі від 6 травня / Фото Maxar Technologies

До цього інформацію про те, що росіяни розчищають завали драмтеатру підтвердив і радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його даними, окупанти вивозять тіла забіглих людей звідти у Мангуш. Там для їх поховання викопали 300-метрову траншею.

Бомбардування драмтеатру в Маріуполі: головне

Маріуполь опинився під постійним бомбардуванням росіян з перших днів війни. Окупанти доволі швидко оточили місто, тож місцевим мешканцям було важко його покинути, адже доводилося ризикувати життям.

Через постійні обстріли, значна частина будинків була знищена або стала непридатною до життя. Відтак багатьом цивільним довелося ховатися у бомбосховищах. Одним з таких і став драмтеатр в Маріуполі. Він став прихистком для понад тисячі людей, серед яких жінки, діти та люди похилого віку

16 квітня на будівлю драмтеатру скинули потужну авіабомбу. Від її вибуху будівля була майже повністю зруйнована.

При цьому що окупанти знали, куди саме вони скидають бомбу. Адже жителі Маріуполя нанесли два величезні написи "ДЕТИ" на площах перед театром. В такий спосіб вони сподівалися, що театр не будуть бомбардувати.

Українська сторона підтвердила загибель щонайменше 300 осіб, які були в театрі. Хоча американські журналісти провели дослідження, і вказують на те, що загалом кількість жертв може становити 600 людей.

Росія не бере на себе відповідальність за авіаудар по драмтеатру, звинувачуючи у всьому українців. Тепер же окупанти намагаються приховати сліди злочинів.

Зараз Маріуполь майже під повним контролем російських окупантів. Лише територія заводу "Азовсталь" – єдине місце, де українці тримають оборону. Адже там, окрім військових, є й чимало цивільних, які ховаються від російських бомбардувань. Лише через два місяці після оточення, розпочалася процедура евакуації мирного населення з "Азовсталі".

Росіяни ж планують провести в Маріуполі 9 травня "парад". Але поки займаються тим, що і далі знищують місто та змінюють таблички з назвами.