Зокрема, загарбники встановлюють нові дороговкази російською мовою. Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

До теми У Маріуполі встановили "чорну бабку із прапором СРСР" і монтують російські дорожні знаки

Водночас у місті через дії росіян гуманітарна катастрофа. Людям бракує їжі, води та медикаментів. Однак окупанти на це не зважають та продовжують чинити звірства.

У Маріуполі – Середньовіччя. Жителі без води, достатньої кількості їжі, медикаментів. Немає світла та нормального зв'язку,

– розповіли у Маріупольській міськраді.

Повернення "ГАИ"

Також окупанти у Маріуполі разом з колаборантами повернули "ГАИ", яке нібито тепер підпорядковується "міністерству внутрішніх справ" окупованої території Донеччини.



Окупанти у Маріуполі повернули "ГАИ" / Телеграм Петра Андрющенка

"Покращення" кожного дня. Назад в печери стає трендом в Україні", – заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Однак попри усі намагання росіян захопити Маріуполь, він був, є та завжди залишатиметься українським містом.

Нагадаємо, що також у Маріуполі на площі Воїнів-Визволителів, яку окупанти перейменували у Ленінського комсомолу (стара назва до проведення декомунізації), встановили "скульптуру". Тепер там стоятиме чорна бабка з прапором СРСР.

Ситуація у Маріуполі: останні новини

У Маріуполі під щільним вогнем російських загарбників триває оборона заводу "Азовсталь". Окупанти продовжують застосовувати авіацію, артилерію та піхоту. Ситуація залишається вкрай складною.

За даними іноземних ЗМІ, наразі у Маріуполі перебувають приблизно 2 тисячі російських окупантів, що в еквіваленті дорівнює двом батальйонним тактичним групам. Решту загарбників перекинули для виконання інших завдань.

До 9 травня, яке є "особливою датою" для росіян, окупанти намагаються "зачистити" сліди своїх злочинів у Маріуполі та поховати якомога більше вбитих українців. Також вони планують залучити додаткові одиниці техніки для виконання робіт на Старокримському кладовищі міста Маріуполя.

Росія незаконно відправляє маріупольців на свою територію. Однак перед тим, як відпустити людей, окупанти тримають їх у "фільтраційних таборах". Один із таких є у селі Безіменному. Там чоловіків розмістили у місцевій школі та клубі, яке загарбники перетворили буквально на в'язницю.

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