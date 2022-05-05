В частности, захватчики устанавливают новые указатели на русском языке. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

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В то же время, в городе из-за действий россиян гуманитарная катастрофа. Людям не хватает пищи, воды и медикаментов. Однако оккупанты этого не учитывают и продолжают совершать зверства.

В Мариуполе – Средневековье. Жители без воды, достаточного количества пищи, медикаментов. Нет света и нормальной связи,

– рассказали в Мариупольском горсовете.

Возвращение "ГАИ"

Также оккупанты в Мариуполе вместе с коллаборантами вернули "ГАИ", якобы теперь подчиняющееся "министерству внутренних дел" оккупированной территории Донбасса.



Оккупанты в Мариуполе вернули "ГАИ" / Телеграмм Петра Андрющенко

"Улучшение" каждый день. Обратно в пещеры становится трендом в Украине", – заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Однако, несмотря на все попытки россиян захватить Мариуполь, он был, и всегда будет оставаться украинским городом.

Напомним, что также в Мариуполе на площади Воинов-Освободителей, которую оккупанты переименовали в Ленинского комсомола (старое название до проведения декоммунизации), установили "скульптуру". Теперь там будет стоять черная бабка с флагом СССР.

Ситуация в Мариуполе: последние новости

В Мариуполе под плотным огнем российских захватчиков идет оборона завода "Азовсталь". Оккупанты продолжают применять авиацию, артиллерию и пехоту. Ситуация остается очень сложной.

По данным иностранных СМИ, в настоящее время в Мариуполе находятся около 2 тысяч российских оккупантов, что в эквиваленте равно двум батальонным тактическим группам. Остальные захватчики были переброшены для выполнения других задач.

До 9 мая, которое является "особой датой" для россиян, оккупанты пытаются "зачистить" следы своих преступлений в Мариуполе и похоронить как можно больше убитых украинцев. Также они планируют привлечь дополнительные единицы техники для выполнения работ на Старокрымском кладбище Мариуполя.

Россия незаконно отправляет мариупольцев на свою территорию. Однако перед тем, как отпустить людей, оккупанты держат их в "фильтрационных лагерях". Один из таких есть в селе Безымянном. Там мужчин разместили в местной школе и клубе, которое захватчики превратили буквально в тюрьму.

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