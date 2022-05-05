В частности, захватчики устанавливают новые указатели на русском языке. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.
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В то же время, в городе из-за действий россиян гуманитарная катастрофа. Людям не хватает пищи, воды и медикаментов. Однако оккупанты этого не учитывают и продолжают совершать зверства.
В Мариуполе – Средневековье. Жители без воды, достаточного количества пищи, медикаментов. Нет света и нормальной связи,
– рассказали в Мариупольском горсовете.
Возвращение "ГАИ"
Также оккупанты в Мариуполе вместе с коллаборантами вернули "ГАИ", якобы теперь подчиняющееся "министерству внутренних дел" оккупированной территории Донбасса.
Оккупанты в Мариуполе вернули "ГАИ" / Телеграмм Петра Андрющенко
"Улучшение" каждый день. Обратно в пещеры становится трендом в Украине", – заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Однако, несмотря на все попытки россиян захватить Мариуполь, он был, и всегда будет оставаться украинским городом.
Напомним, что также в Мариуполе на площади Воинов-Освободителей, которую оккупанты переименовали в Ленинского комсомола (старое название до проведения декоммунизации), установили "скульптуру". Теперь там будет стоять черная бабка с флагом СССР.
Ситуация в Мариуполе: последние новости
- В Мариуполе под плотным огнем российских захватчиков идет оборона завода "Азовсталь". Оккупанты продолжают применять авиацию, артиллерию и пехоту. Ситуация остается очень сложной.
- По данным иностранных СМИ, в настоящее время в Мариуполе находятся около 2 тысяч российских оккупантов, что в эквиваленте равно двум батальонным тактическим группам. Остальные захватчики были переброшены для выполнения других задач.
- До 9 мая, которое является "особой датой" для россиян, оккупанты пытаются "зачистить" следы своих преступлений в Мариуполе и похоронить как можно больше убитых украинцев. Также они планируют привлечь дополнительные единицы техники для выполнения работ на Старокрымском кладбище Мариуполя.
- Россия незаконно отправляет мариупольцев на свою территорию. Однако перед тем, как отпустить людей, оккупанты держат их в "фильтрационных лагерях". Один из таких есть в селе Безымянном. Там мужчин разместили в местной школе и клубе, которое захватчики превратили буквально в тюрьму.
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