Один из таких есть в селе Безымянном. Там российские оккупанты удерживают украинских мужчин уже почти месяц.

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Их разместили в местной школе и клубе, которое захватчики превратили буквально в тюрьму. Там нет нормальных условий для жизни.

В сети опубликовали кадры из этого ужасного места. Люди вынуждены спать на полу.

Даже зафиксировали первый случай туберкулеза. К сожалению, еще один человек умер из-за того, что россияне цинично отказались оказать мужчине медицинскую помощь.

Внимание! Уже около 2 тысяч человек насильственно вывезли из районов Гуглино, Мирный и Волонтеровка. Мужчин забрали якобы "для прохождения фильтрации". Причем не дали взять с собой никаких личных вещей, а документы отобрали.

С теми, кто пытается сбежать, оккупанты жестоко обращаются и пытают.

Почему их до сих пор там удерживают

Известно, что мариупольцы уже прошли фильтрацию, но оккупанты до сих пор не дают им возможность покинуть территорию лагеря.

Предполагают, что мужчин намерены использовать под видом военнопленных на "параде" 9 мая в Мариуполе. Кроме того, их привлекут к работам по благоустройству сел, чтобы "зачистить" преступления вражеской армии.

Как выглядит "фильтрационный лагерь" для мариупольцев: смотрите видео