Один із таких є у селі Безіменному. Там російські окупанти утримують українських чоловіків вже майже місяць.

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Їх розмістили у місцевій школі та клубі, яке загарбники перетворили на буквально в'язницю. Там немає нормальних умов для життя.

У мережі опублікували кадри з цього жахливого місця. Люди змушені спати на підлозі.

Навіть уже зафіксували перший випадок туберкульозу. На жаль, ще одна людина померла через те, що росіяни цинічно відмовились надати чоловікові медичну допомогу.

Увага! Вже майже 2 тисячі людей насильно вивезли з районів Гуглине, Мирний та Волонтерівка. Чоловіків забрали нібито "для проходження фільтрації". При чому не дали взяти з собою жодних особистих речей, а документи – відібрали.

З тими, хто намагається втекти, окупанти жорстоко поводяться та катують.

Чому їх досі там утримують

Відомо, що маріупольці вже пройшли "фільтрацію", але окупанти досі не дають їм можливість покинути територію табору.

Припускають, що чоловіків мають намір використовувати під виглядом військовополонених на "параді" 9 травня у Маріуполі. Крім того, їх залучать до робіт з благоустрою сіл, щоб "зачистити" злочини ворожої армії.

Як виглядає "фільтраційний табір" для маріупольців: дивіться відео