Тактика оккупантов остается неизменной. Им необходимо создавать яркую телевизионную картинку для населения России. Поэтому они не гнушаются для этого использовать даже самые нелепые методы.

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Мариуполь посетило "высшее руководство" из Кремля

Как рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, накануне в город прибыл первый заместитель администрации президента России Сергей Кириенко. Вместе с ним в город прибыл Андрей Турчак, занимающийся кураторством интеграции Мариуполя в Россию. Сопровождали "высшее руководство", как и положено, псевдомер Константин Иващенко, а также Евгений Хармышев, которого оккупанты назначили секретарем общины.



В Мариуполь приехали Сергей Кириенко и Андрей Турчак / Фото с телеграма Петра Андрющенка

Конечно, визит в Мариуполь был бы неполноценным, если бы что-нибудь и не открыли. Поэтому на площади Воинов-Освободителей, которую оккупантов переименовали в Ленинский комсомол (старое название до проведения декоммунизации), установили скульптуру, если это можно так назвать. Теперь там будет стоять черная бабка с флагом СССР.



Официально установили памятник черной бабке с флагом СССР / Фото с телеграма Петра Андрющенка

Что интересно, во время выступления Турчак признал, что война России с Украиной длится 8 лет и в очередной раз анонсировал проведение парада в Мариуполе на 9 мая. Больше никто не прячется,

– подчеркнул Андрющенко.

Запустили автобус и меняют указатели

Страшной бабкой с флагом не обошлось. Нужно было еще в честь визита Кириенка и Турчака запустить автобусный маршрут. Он, отметил Петр Андрющенко, стал первым. Анонсировали еще один маршрут, но его запустят позже. Причем, что на одном, что на другом будет курсировать по одному автобусу. Это те, кто уцелел после атак российских оккупантов.



Всего в Мариуполе запустили два автобусных маршрута / Фото с телеграма Петра Андрющенка

Петр Андрющенко очень просто объясняет соответствующее решение россиян. Мол, есть 2 автобуса в парке, то есть два маршрута. Неудивительно, что интервал там такой, что можно было бы пешком от пункта А в пункт Б перейти.



График курсирования автобуса в Мариуполе / Фото с телеграма Петра Андрющенка

Советник мэра Мариуполя добавил, что в оккупантов сейчас серьезная кадровая проблема. Им необходимы водители, а также мастера по ремонту общественного транспорта. Во время "фильтрации" будут искать, кто сможет этим заняться.

Такое "улучшение" от оккупантов – уничтожить 148 автобусов и подать два уцелевших за достижения,

– подчеркнул Андрющенко.

Но и это не все, ведь в Мариуполе меняют дорожные знаки. Причем ничего особенного. Оккупанты просто возвращают старые названия. Так, например, Никольское снова становится Володарским.



В Мариуполе оккупанты меняют дорожные знаки / Фото с телеграма Петра Андрющенка

Другая басня о "улучшении" касается восстановления города. Оккупанты обещают поставлять строительные материалы из порта Ейск, расположенного в России. Но не учли они или специально умалчивают то, что в акватории порта Мариуполя стоит притопленное судно "Меотида". Следовательно, зайти в порт грузовым судам просто невозможно. Так же как и убрать само судно.

Тысячи мужчин находятся в "фильтрационных" лагерях

И пока в Мариуполе происходит шабаш, во время которого демонстрируют "улучшения", тысячи мужчин остаются в "фильтрационных" лагерях. У мужчин собрали документы, удерживают их в ужасающих условиях, а также морят голодом. Некоторых вывозят в Россию, а некоторых оставляют, чтобы показать во время парада 9 мая.

Как выглядит "фильтрационный" лагерь для мариупольцев: смотрите видео