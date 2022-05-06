Новые спутниковые снимки от Maxar Technologies показали, что на месте разбомбленного драмтеатра в Мариуполе продолжаются работы несколько дней. Российские оккупанты производят раскопки. И для этого пригнали тяжелую строительную технику.

Важно Если российские войска уничтожат людей в Мариуполе, переговоров с Россией не будет, – Зеленский

На первом снимке от 29 апреля видно, что рядом со зданием находится кран. Тротуары с северной и южной стороны драматического театра, покрытые обломками от бомбардировок, были расчищены.



Спутниковый снимок драмтеатра в Мариуполе от 29 апреля / Фото Maxar Technologies

Уже 2 мая, кроме крана, возле драмтеатра были и грузовики. Но не было ясно, какую работу они выполняют.

На фотографии от 6 мая заметно гораздо большую активность. Кран уже у большой дыры в крыше здания (вероятно эпицентр взрыва). А вокруг еще больше грузовиков. Некоторые из них припаркованы на огромной надписи "ДЕТИ", которая была нанесена с обеих сторон театра.



Спутниковая фотография драмтеатра в Киеве от 6 мая / Фото Maxar Technologies

До этого информацию о том, что россияне расчищают завалы драмтеатра, подтвердил и советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его данным, оккупанты вывозят тела погибших людей оттуда в Мангуш. Там для их захоронения вырыли 300-метровую траншею.

Бомбардировка драмтеатра в Мариуполе: главное

Мариуполь оказался под постоянной бомбардировкой россиян с первых дней войны. Оккупанты довольно быстро окружили город, поэтому местным жителям было тяжело его покинуть, ведь приходилось рисковать жизнью.

Из-за постоянных обстрелов значительная часть домов была уничтожена или стала непригодной к жизни. Следовательно, многим гражданским пришлось прятаться в бомбоубежищах. Одним из таких и стал драмтеатр в Мариуполе. Он стал прибежищем для более тысячи людей, среди которых женщины, дети и пожилые люди.

16 апреля на здание драмтеатра сбросили мощную авиабомбу. От взрыва здание было почти полностью разрушено.

При том, что оккупанты знали, куда именно они сбрасывают бомбу. Ведь жители Мариуполя нанесли две огромные надписи "ДЕТИ" на площадях перед театром. Таким образом, они надеялись, что театр не будут бомбить.

Украинская сторона подтвердила гибель по меньшей мере 300 человек, находившихся в театре. Хотя американские журналисты провели исследование, и указывают на то, что в общей сложности количество жертв может составить 600 человек.

Россия не берет на себя ответственность за авиаудар по драмтеатру, обвиняя во всем украинцев. Теперь же оккупанты пытаются скрыть следы преступлений.

Сейчас Мариуполь почти под полным контролем российских оккупантов. Только территория завода "Азовсталь" – единственное место, где украинцы удерживают оборону. Ведь там, кроме военных, есть и немало гражданских, которые скрываются от российских бомбардировок. Только через два месяца после оцепления, началась процедура эвакуации мирного населения из "Азовстали".

Россияне же планируют провести в Мариуполе 9 мая "парад". Но пока занимаются тем, что продолжают уничтожать город и меняют таблички с названиями.