Пока "зачищают" завалы Драматического театра, на который сбросили бомбу. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Тела погибших вывозят в Мангуш

Вместе с тем кафиры пытаются вывозить тела погибших. Они буквально упаковывают в пластиковые мешки. Затем тракторами и грузовиками перемещают их в накопители в промышленной зоне в районе Никольского шоссе.

Затем, как известно, тела вывозят в деревню Мангуш. Уже там насыпью сваливают в 300-метровую траншею.

Местные жители отказались помогать оккупантам уничтожать доказательства преступлений и участвовать в подобном. Так что к "зачистке" привлекли представителей незаконного МЧС на временной оккупированной территории Донецкой области.

Обстрел Драмтеатра и гуманитарная катастрофа в Мариуполе: что известно

Вражеская российская авиация разбомбила Драматический театр Мариуполя 16 марта. Погибли 300 мирных жителей.

Кроме этого, агрессия России повлекла за собой в Мариуполе одну из крупнейших гуманитарных катастроф. Захватчики бомбят безоружных жителей, блокируют гуманитарную помощь.

С начала российского вторжения в городе погибли до 20 тысяч мирных жителей.

По данным Главного управления разведки МОУ, в Мариуполе зафиксировано пребывание 13-ти российских мобильных крематориев для зачистки улиц от тел погибших гражданских жителей.

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