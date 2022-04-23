Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук призвала людей быть внимательными и бдительными.

Важно Эвакуация из Мариуполя таки состоится: начало в 12:00

Верещук предостерегоа не поддаваться на обман и провокации. Украинский коридор работает исключительно в направлении Запорожья (через Мангуш, Бердянск, Токмак, Орехов).

Как будет происходить эвакуация

23 апреля из Мариуполя планируют вывезти женщин, детей и пожилых людей. Ранее оккупанты блокировали все "зеленые коридоры".

Люди должны собираться на кольце возле торгового центра Порт-Сити. Приблизительно в 12:00 начнут эвакуацию.