Впрочем, сейчас мариупольцы изо всех сил пытаются эвакуировать. Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Эвакуация из Мариуполя 23 апреля: городской совет обнародовал важную информацию

Эвакуация из Мариуполя

23 апреля планируют провести эвакуацию женщин, детей и пожилых людей, из блокадного Мариуполя в более безопасные места.

Сейчас начинаем собираться на кольце возле торгового центра Порт-Сити. Если все будет по плану, примерно в 12:00 начнем эвакуацию,

– заявила Верещук.

Заметим , впервые люди из Мариуполя смогли уехать 21 апреля – 79 мариупольцев автобусами доехали из Мариуполя в Запорожье.

Обратите внимание – Можно ли деблокировать Мариуполь военным путем: смотрите видео