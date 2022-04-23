Втім, зараз маріупольців з усіх сил намагаються евакуювати. Про це повідомила віцепрем'єрка, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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Евакуація з Маріуполя

Так, 23 квітня планують провести евакуацію жінок, дітей та осіб похилого віку, з блокадного Маріуполя до більш безпечних місць.

Зараз починаємо збиратися на кільці біля торговельного центру "Порт-Сіті". Якщо все буде за планом, приблизно о 12:00 почнемо евакуацію,

– заявила Верещук.

Зауважимо, вперше люди з Маріуполя змогли виїхати 21 квітня – 79 маріупольців автобусами доїхали з Маріуполя до Запоріжжя.

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