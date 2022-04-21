Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
Это впервые с начала блокады Мариуполя российскими оккупационными войсками удалось организованно эвакуировать местных жителей и доставить их в безопасное место.
– отметил Кириленко.
Из Мариуполя впервые за время блокады удалось уехать 79 жителям. Их эвакуировали в Запорожье.
Источник:телеграмм Павла Кириленко
Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
Это впервые с начала блокады Мариуполя российскими оккупационными войсками удалось организованно эвакуировать местных жителей и доставить их в безопасное место.
– отметил Кириленко.