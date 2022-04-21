Вадим Бойченко – мэр Мариуполя – заявил, что все объединились ради общей цели. Именно поэтому удалось спасти более 100 тысяч местного населения.
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Также за сутки удалось спасти 80 человек. Автобусы со спасенными двигаются в Запорожье.
Эти четыре автобуса – это жизнь, небольшая пропорция к уже состоявшейся миссии, это 80 мариупольцев, которые попали на подконтрольную часть Украины. Мы радуемся, потому что мы спасли еще 80 мариупольцев,
– подчеркнул Бойченко.
Россияне срывают эвакуацию
Мэр города отметил, что в первых числах марта планировалась эвакуация. В то же время россияне обстреливали автобусы, и у мариупольцев не было возможности спастись. Уже к 10 марта российские захватчики уничтожили все находившиеся в коммунальной собственности города автобусы.
Бойченко подчеркнул, что на этот раз происходит то же самое. У него – чувство дежавю.
Власти сообщили людям об эвакуации. В указанное время на месте эвакуации собрались около 200 человек, но оккупанты пока не пропустили автобусы.
Ситуация в Мариуполе на 21 апреля: главное
- Ирина Верещук объявила, что Украина требует срочного гуманитарного коридора из "Азовстали". Сейчас там нашли убежище местные жители. Кроме того, именно там героически удерживают оборону украинские военные.
- По словам Верещук, ситуация на "Азовстали" достаточно критична. Там – более 1000 гражданских и 500 раненых военных.
- Несмотря на всю сложность ситуации, защитники Мариуполя продолжают бороться с российскими захватчиками. Полк "Азов" сообщил, что за 2 суток удалось уничтожить 3 танка, 2 БМП и БТР врага.
- Владимир Зеленский рассказал, что Украина делает все возможное, чтобы спасти людей в Мариуполе. Блокирование гражданских и военных в городе похоже на террористическую операцию России.
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