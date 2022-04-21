Арестович пожелал удачи всем украинским военным, которые сейчас находятся в горячих точках, а особенно – в Мариуполе. Об этом советник руководителя Офиса Президента сказал на брифинге, сообщает 24 канал.

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Политик подчеркнул, что огромный профессионализм защитников Мариуполя признал весь мир.

Их героизм и профессионализм будут изучать десятки лет в военных академиях мира. Они будут являться примером для всех военных мира. Потому что героическая оборона Мариуполя является самой длинной в современной военной истории обороны города,

– сказал Арестович.

Чиновник пожелал успеха и тем воинам, которые сражаются в районе Изюма, Авдеевки, Марьинки, защищают Северодонецк, Рубежное и Попасную. Ведь они борются за победу Украины во второй фазе войны.

Смотрите видео с брифинга Арестовича: