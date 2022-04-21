Арестович побажав удачі всім українським військовим, які зараз в гарячих точках, а особливо – в Маріуполі. Про це радник керівника Офісу Президента сказав на брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Політик наголосив, що величезний професіоналізм захисників Маріуполя визнав увесь світ.

Їхній героїзм та професіоналізм вивчатимуть десятки років у військових академія світу. Вони будуть прикладом для всіх військових світу. Тому що героїчна оборона Маріуполя є найдовшою в сучасній воєнній історії оборони міста,

– сказав Арестович.

Чиновник побажав успіху й тим воїнам, які б'ються в районі Ізюма, Авдіївки, Мар'їнки, захищають Сєвєродонецьк, Рубіжне та Попасну. Адже вони виборюють для України перемогу в другій фазі війни.

Дивіться відео з брифінгу Арестовича: