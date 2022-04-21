Вадим Бойченко – мер Маріуполя – заявив, що всі об'єдналися заради спільної цілі. Саме тому вдалося врятувати вже понад 100 тисяч місцевого населення.

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Також упродовж доби вдалося врятувати 80 людей. Автобуси з врятованими рухаються до Запоріжжя.

Ці чотири автобуси – це життя, невеличка пропорція до тієї місії, яка вже відбулася, це 80 маріупольців, які потрапили на підконтрольну частину України. Ми радіємо, бо ми врятували ще 80 маріупольців,

– наголосив Бойченко.

Росіяни зривають евакуацію

Мер міста зауважив, що у перші числа березня планувалася евакуація. Водночас росіяни обстрілювали автобуси, й маріупольці не мали можливості врятуватися. Вже до 10 березня російські загарбники знищили усі автобуси, які перебували у комунальній власності міста.

Бойченко наголосив, що цього разу відбувається те саме. У нього – відчуття дежавю.

Влада повідомила людей про евакуацію. У вказаний час на місці евакуації зібралися близько 200 людей, але окупанти наразі не пропустили автобусів.

Ситуація у Маріуполі станом на 21 квітня: головне

Ірина Верещук оголосила, що Україна вимагає терміновий гуманітарний коридор з "Азовсталі". Наразі там знайшли прихисток місцеві жителі. Окрім того, саме там героїчно тримають оборону українські військові.

За словами Верещук, ситуація на "Азовсталі" є доволі критичною. Там – понад 1000 цивільних та 500 поранених військових.

Попри всю складність ситуації, захисники Маріуполя продовжують боротися з російськими загарбниками. Полк "Азов" повідомив, що за 2 доби вдалося знищити 3 танки, 2 БМП і БТР ворога.

Володимир Зеленський розповів: Україна робить все можливе, аби врятувати людей у Маріуполі. Блокування цивільних і військових у місті схоже на терористичну операцію Росії.

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