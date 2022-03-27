В результате авиаудара по Драмтеатру, что в Мариуполе, по официальным данным, погибло более 300 мирных жителей. Надпись "Дети" перед зданием врага не остановила.

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Количество жертв подтвердил мэр Мариуполя Вадим Бойченко. Он пояснил, что из-под завалов все еще не удалось извлечь тела всех погибших, ведь активные бои продолжаются в центре города.

К сожалению, с пятых суток продолжается очень тяжелый обстрел. Именно центр и левобережная часть Мариуполя – территория, где уже не один день продолжается и активная фаза уличных боев. Наши ребята достаточно стойко держат оборону,

– сказал Бойченко.

Однако сказал, что получилось предоставить визуальную оценку.

Погибли более 300 человек, которые на тот момент получали питание. Они стояли, ели, а в этот момент прилетела бомба. Есть информация от свидетеля, который подтвердил эту цифру,

– сказал мэр города.

Россия атаковала драмтеатр: коротко

Российские террористы 16-го марта целенаправленно сбросили сверхмощную бомбу на драмтеатр в Мариуполе. На момент удара там находилась почти тысяча человек.

Врага не остановила даже надпись "Дети". Сообщалось, что бомбоубежище выдержало удар. Людей продолжают спасать из-под завалов. Точной информации о пострадавших нет.

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