Об этом сообщили жители оккупированного Донецка в комментарии журналистам.
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Так, в больнице имени Вишневского в оккупированном Донецке находятся дети без родителей, вывезенные российскими захватчиками из Мариуполя.
Во втором инфекционном отделении находятся много детей, которых привезли из Мариуполя. Одежда у них есть, но дети нуждаются в памперсах, смесях молочных для малышей и фруктах. Дети без родителей. Нужно искать родителей и не игнорировать любое объявление о поиске ребенка,
– сообщила жительница оккупированного Донецка.
Некоторые активисты призывают помочь мариупольским детям.
Враг забирает деньги и документы беженцев и вывозит в Россию
Жители в Донецке также сообщили, что многие беженцы находятся в:
- в двух школах – №25 и 31 Ленинского района,
- а также гимназии №70 в Киевском районе.
Если у беженцев не находятся родственники в Донецке, которые могут их забрать, людей вывозят в Таганрог, в Россию. Предварительно у людей забирают документы и телефоны, которые потом возвращают не всем.
Добавим, что российская агрессия повлекла за собой ужасную гуманитарную катастрофу в Мариуполе. Захватчики бомбят безоружных жителей, блокируют гуманитарную помощь. Командир полка "Азов" заявил, что в Мариуполе количество жертв среди мирного населения растет ежедневно и составляет до 4 тысяч, но реально оценить это сложно.
Украина тоже пытается вывезти людей из Мариуполя. Не всегда это удается успешно, ведь россияне цинично срывают договоренности и блокируют зеленые коридоры.
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