Об этом сообщили жители оккупированного Донецка в комментарии журналистам.

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Так, в больнице имени Вишневского в оккупированном Донецке находятся дети без родителей, вывезенные российскими захватчиками из Мариуполя.

Во втором инфекционном отделении находятся много детей, которых привезли из Мариуполя. Одежда у них есть, но дети нуждаются в памперсах, смесях молочных для малышей и фруктах. Дети без родителей. Нужно искать родителей и не игнорировать любое объявление о поиске ребенка,

– сообщила жительница оккупированного Донецка.

Некоторые активисты призывают помочь мариупольским детям.

Враг забирает деньги и документы беженцев и вывозит в Россию

Жители в Донецке также сообщили, что многие беженцы находятся в:

в двух школах – №25 и 31 Ленинского района,

а также гимназии №70 в Киевском районе.

Если у беженцев не находятся родственники в Донецке, которые могут их забрать, людей вывозят в Таганрог, в Россию. Предварительно у людей забирают документы и телефоны, которые потом возвращают не всем.

Обратите внимание! Жителей Левобережного района Мариуполя российские захватчики массово вывозят на территорию России. По данным Мариупольского горсовета, всего под незаконную депортацию попали около 15 тысяч горожан.

Добавим, что российская агрессия повлекла за собой ужасную гуманитарную катастрофу в Мариуполе. Захватчики бомбят безоружных жителей, блокируют гуманитарную помощь. Командир полка "Азов" заявил, что в Мариуполе количество жертв среди мирного населения растет ежедневно и составляет до 4 тысяч, но реально оценить это сложно.

Украина тоже пытается вывезти людей из Мариуполя. Не всегда это удается успешно, ведь россияне цинично срывают договоренности и блокируют зеленые коридоры.

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