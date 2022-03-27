Про це повідомили мешканці окупованого Донецька у коментарі журналістам.
Важливо Ситуація у Маріуполі все ще складна: Росія продовжує знищувати місто з усіх видів озброєнь
Так, у лікарні імені Вишневського в окупованому Донецьку наразі перебувають діти без батьків, вивезені російськими загарбниками з Маріуполя.
У другому інфекційному відділенні перебуває багато діток, яких привезли з Маріуполя. Одяг у них є, але діти потребують памперсів, сумішей молочних для малюків і фруктів. Діти без батьків. Потрібно шукати батьків та не ігнорувати будь-яке оголошення про пошук дитини,
– повідомила мешканка окупованого Донецька.
Деякі активісти закликають допомогти маріупольським дітям.
Ворог забирає гроші та документи у біженців і вивозить до Росії
Жителі у Донецьку також повідомили, що багато біженців перебувають:
- у двох школах – №25 та 31 Ленінського району,
- а також у гімназії №70 у Київському районі.
Якщо у біженців не знаходяться родичі в Донецьку, які можуть їх забрати, людей вивозять до Таганрога, до Росії. Попередньо, у людей забирають документи та телефони, які потім повертають не всім.
Додамо, що російська агресія спричинила жахливу гуманітарну катастрофу в Маріуполі. Загарбники бомблять беззбройних мешканців, блокують гуманітарну допомогу. Командир полку "Азов" заявив, що у Маріуполі кількість жертв серед мирного населення зростає щодня та становить до 4 тисяч осіб, але реально оцінити це складно.
Україна також намагається вивезти людей з Маріуполя. Не завжди це вдається зробити успішно, адже росіяни цинічно зривають домовленості та блокують зелені коридори.
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