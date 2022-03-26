Про це у своєму телеграмі розповів глава Донецької ОВА Павло Кириленко. Водночас він додав про підготовку "гуманітарної евакуації".

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У Маріуполі шукають можливостей евакуювати містян

Про це напередодні розповів президент Франції Еммануель Макрон. Ця країна спільно з Туреччиною та Грецією займатиметься евакуацією мирного населення з Маріуполя.

Це дарує надію на порятунок десятків тисяч маріупольців, які залишаються у блокаді,

– зазначив він.

Також Павло Кириленко розповів, що за минулу добу 2800 людей виїхали на власному транспорті з Маріуполя до Запоріжжя. Ще 4 тисячі містян евакуювали автобусами з Бердянська до Запоріжжя.

Крім того, Мінреінтеграції офіційно звернулося до голови Червоного Хреста Петера Маурера. Вимагають отримання списку усіх громадян України, яких примусово депортували з Маріуполя. Він необхідний для того, щоб забезпечити їм можливість безпечно повернутися додому.

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