В таком случае с Россией не о чем будет говорить на дипломатическом уровне. Это подчеркнул президент Владимир Зеленский.

Кстати Приближение конца войны не видим, Россия не делает для этого шагов, – Зеленский

Если они убьют людей, которых сейчас гуманитарно можно обменять, если это военные, или отпустить, если это гражданские, или помочь раненым, независимо от того, военные это или гражданские, то с ними не о чем говорить и на дипломатическом уровне.

– сказал Зеленский.

Он добавил, благодаря усилиям Украины, Международного комитета Красного Креста и ООН сегодня удалось эвакуировать часть мирных людей с заблокированного завода.

Заметим ранее, Зеленский подчеркнул, если снова станет известно о том, что Россия убивает пленных мирных жителей или военных, дипломатические переговоры с агрессором прекратят.

Мариуполь разрушен до основания

Президент отметил, что блокада города российскими оккупантами является намеренным шагом. Это проявление ненависти и терроризма. По мнению Зеленского, за такую жестокость несет ответственность пропагандистская машина России. С этой проблемой еще предстоит разбираться.

По словам Зеленского, эту ненависть россияне разворачивали еще до начала полномасштабной войны. Теперь все это выливается в пытки.

Что происходит на "Азовстали"

Украинские военные и гражданские прячутся от российских бомбардировок в укрытии на "Азовстали".

Лишь 1 мая под давлением международного сообщества российские оккупанты наконец-то разрешили эвакуировать гражданских оттуда. Однако забрали не всех.

4 мая в Генштабе ВСУ подтвердили информацию, что россияне прорвались на территорию завода. Долгое время с украинскими бойцами не было связи.

В полку "Азов" сообщили, что россияне до сих пор на "Азовстали". Они совершают штурм, идут тяжелые кровопролитные бои.

Оккупанты хотят взять под контроль территорию завода, для чего интенсивно используют авиацию. Они атакуют "Азовсталь" без остановки, однако украинские защитники держатся.

Алексей Арестович отметил, что единственными путями помощи бойцам с "Азовстали" является политика и дипломатия.

Важно – Из Мариуполя удалось вывезти еще около полутысячи человек: