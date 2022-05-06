В таком случае с Россией не о чем будет говорить на дипломатическом уровне. Это подчеркнул президент Владимир Зеленский.
Кстати Приближение конца войны не видим, Россия не делает для этого шагов, – Зеленский
Если они убьют людей, которых сейчас гуманитарно можно обменять, если это военные, или отпустить, если это гражданские, или помочь раненым, независимо от того, военные это или гражданские, то с ними не о чем говорить и на дипломатическом уровне.
– сказал Зеленский.
Он добавил, благодаря усилиям Украины, Международного комитета Красного Креста и ООН сегодня удалось эвакуировать часть мирных людей с заблокированного завода.
Заметим ранее, Зеленский подчеркнул, если снова станет известно о том, что Россия убивает пленных мирных жителей или военных, дипломатические переговоры с агрессором прекратят.
Мариуполь разрушен до основания
Президент отметил, что блокада города российскими оккупантами является намеренным шагом. Это проявление ненависти и терроризма. По мнению Зеленского, за такую жестокость несет ответственность пропагандистская машина России. С этой проблемой еще предстоит разбираться.
По словам Зеленского, эту ненависть россияне разворачивали еще до начала полномасштабной войны. Теперь все это выливается в пытки.
Что происходит на "Азовстали"
- Украинские военные и гражданские прячутся от российских бомбардировок в укрытии на "Азовстали".
- Лишь 1 мая под давлением международного сообщества российские оккупанты наконец-то разрешили эвакуировать гражданских оттуда. Однако забрали не всех.
- 4 мая в Генштабе ВСУ подтвердили информацию, что россияне прорвались на территорию завода. Долгое время с украинскими бойцами не было связи.
- В полку "Азов" сообщили, что россияне до сих пор на "Азовстали". Они совершают штурм, идут тяжелые кровопролитные бои.
- Оккупанты хотят взять под контроль территорию завода, для чего интенсивно используют авиацию. Они атакуют "Азовсталь" без остановки, однако украинские защитники держатся.
- Алексей Арестович отметил, что единственными путями помощи бойцам с "Азовстали" является политика и дипломатия.
Важно – Из Мариуполя удалось вывезти еще около полутысячи человек: