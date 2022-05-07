Вооруженные оккупанты заставляют предпринимателей работать

По данным украинской разведки, в первую очередь захватчики объезжают производителей пищевой промышленности.

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Группа лиц (до 10 мужчин) в военной форме вооруженных сил России с оружием прибывает в офисы коммерческих компаний и в ультимативной форме требует продолжения производства продукции,
– рассказали в разведке.

Дальше оккупанты требуют, чтобы предприятия оформили свою деятельность по российским правилам. После этого украинцы должны получить от врага "временное разрешение" на работу.

Все проблемные вопросы – поставку сырья и сбыт продукции – предприниматели должны решать через местную комендатуру.

Россияне угрожают херсонцам, что сменят персонал и руководство их компаний, если они прекратят работу или нарушат оккупационные требования. Новых владельцев будут выбирать из местных коллаборантов.

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