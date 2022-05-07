Регион освободят "максимально жестко"

Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Так он прокомментировал намерения врага провести в Херсонской области так называемый "референдум".

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Политик подчеркнул, что при необходимости наши бойцы освободят Херсонщину "максимально жестко".

Не будет никакой "Херсонской народной республики". Область будет освобождена в полном объеме максимально жестко, если это потребуется, с точки зрения количества безвозвратных жертв среди российских военнослужащих,

– сказал Подоляк.

То есть ВСУ убьют столько российских оккупантов, сколько потребуется для освобождения Херсонщины.

"Для того чтобы на Херсонщине навсегда забыли словосочетание "российская оккупация", – подчеркнул советник руководителя ОПУ."