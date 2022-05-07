Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины вечером 7 мая. О поражениях врага и победах украинских сил за сутки состоянием на 18:00 – читайте дальше.

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Ситуация на Востоке и Юге 7 мая

В Генштабе отмечают, что в Донецком направлении враг сконцентрировал основные усилия на том, чтобы взять под полный контроль населенный пункт Рубежное и подготовиться к наступлению на населенные пункты Лиман и Северодонецк.

Продолжались вражеские артиллерийские обстрелы и ракетно-бомбовые удары с применением оперативно-тактической авиации в отдельных направлениях. Оккупанты пытались взять под контроль населенный пункт Александровка на Донетчине, впрочем успеха не имели.

Вместе с тем, при поддержке авиации, противник пытался совершать наступательные действия в направлении населенного пункта Полтавка, что в Запорожской области, – понес потери и отошел на ранее захваченные позиции.

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К слову, российские оккупанты продолжают вести наступательные действия в Восточной операционной зоне для того, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей, и удержания сухопутного коридора между Донбассом и временно оккупированным Крымом.

Последние новости с Юга Украины: коротко

Российские военные заблокировали выезды из временно оккупированных населенных пунктов Юга Украины. Кроме того, враг прибегает к провокациям, совершает массированные информационные вбросы, в частности, в отношении Приднестровья.

В подвалах временно оккупированных территорий Херсонской области кафиры удерживают и пытают около 500 человек. Это происходит, в частности, в самом областном центре, Новоалексеевке и Геническе.

В Пологах в Запорожье оккупанты похитили и два дня пытали мужчину. Требовали, чтобы он сдал позиции украинских военных и хранилища оружия и боеприпасов украинских сил. Мужчина открыл по оккупантам огонь, после чего убили его, выстрелив в спину.

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