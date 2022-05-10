Найгарячіше на Слобожанському, Донецькому напрямках та в районі заводу "Азовсталь". Загарбники хочуть наступати на Сході, щоб повністю захопити Донецьку та Луганську області й отримати сухопутний коридор до окупованого Криму.

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Де йдуть бої

Тривають бої за Воєводівку, Тошківку та Нижнє Сєвєродонецького району Луганської області, а також за Камʼянку Ясинуватського району Донецької області.

Складна ситуація в Маріуполі. Артилерією та ударами авіації ворог продовжує знищувати завод "Азовсталь". Тривають бойові дії.

На Слобожанському напрямку росіяни тримають у повній готовності свої сили. Ворог зосереджує зусилля на обороні зайнятих рубежів та проводить повітряну розвідку. У районі Ізюма окупанти поповнюють запаси боєприпасів, пального та матеріально-технічних засобів.

Наші військові відбили 15 атак на Донбасі

За попередню добу українські захисники відбили 15 атак ворога на Донбасі. Кріс=м того, знищили російську техніку:

один зенітний ракетний комплекс,

9 танків,

3 артилерійські системи,

25 одиниць бойової броньованої техніки,

3 одиниці спеціальної інженерної техніки,

3 автомобілі ворога.

Зверніть увагу! У Держдепі США стурбовані, що Росія має намір анексувати всю Донецьку та Луганську області. Загарбники планують провести фейкові референдуми за сценарієм 2014 року. За інформацією США, окупанти хочуть зробити це в середині травня. У Херсоні росіяни планують створити так звану "народну республіку", яку пізніше також хочуть анексувати.

Які є загрози

У Генштабі ЗСУ зазначили, що ворог застосовує артилерію практично уздовж усієї лінії зіткнення. Крім того, зберігається висока ймовірність завдання ракетних ударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури на всій території України.

Не виключають ймовірність диверсій на обʼєктах хімічної промисловості України. Ворог навмисно хоче зробити це, аби звинуватити ЗСУ.

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