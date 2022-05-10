Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай під час телемарафону, передає 24 канал.

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За його словами, ситуація на Луганщині досі залишається важкою.

У нас досі обстрілюється траса Лисичанськ – Бахмут, по якій проводять евакуацію людей і передають гуманітарну допомогу до Лисичанська, Сєвєродонецька та в Гірську громаду,

– заявив Гайдай.

Він додав, що Луганщину обстрілюють, але є й хороша новина – нашим захисникам вдалося зруйнувати понтонні переправи, які зробили окупанти.

До слова, 8 та 9 травня окупанти також обстрілювали трасу Лисичанськ – Бахмут. Проїзд там небезпечний. Через це довелося припинити евакуацію цивільного населення з Луганської області.

А 7 травня до Дніпра вирушили 35 мешканців Луганської області, однак під час евакуації один автомобіль потрапив під обстріл. Нею евакуйовували мешканця Комишуватки, що у Попаснянському районі. На щастя, ніхто не постраждав.

Яка ситуація на Луганщині: останні новини

У ніч на 10 травня ворожі війська обстріляли поліцейських в Шипіловому та Сєвєродонецьку. У Лисичанську та Сєвєродонецьку були обстріляні житлові квартали, є руйнування.

Також точаться особливо важкі бої біля Золотого-3 та Золотого-4, Катеринівки. Українським захисникам там дуже непросто, проте вони тримають лінію оборони. Воєводівка та Рубіжанський напрямок контролюються ЗСУ.

Водночас Збройні Сили України добряче попсували плани окупантам. Ворожу техніку, яку перекинули в район Білогорівки, знищили на понтонних переправах. Ті росіяни, яких не ліквідували, втікали вплав.

А за 9 травня наші воїни відбили 15 атак на Луганщині та Донеччині. Захисники змогли знищити понад 200 окупантів.

У Держдепі США не виключають, що Росія планує анексувати Луганську, Донецьку та, ймовірно, Херсонську області. Це у Вашингтоні назвали класичним "російським сценарієм".

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